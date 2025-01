Drag, drop and reuse content. Calculate time automatically. Collaborate in real-time. Create a session in minutes (not hours) with SessionLab.

Ogni individuo possiede bisogni soddisfatti e non soddisfatti. Questi bisogni sono universali all'essere umano. Attraverso una comunicazione empatica e non violenta possiamo esplorare tali bisogni per elaborare delle richieste e non pretese a tale scopo. M.Rosemberg

Some features unfortunately do not work as intended on Internet Explorer. Please, use another browser (Chrome, Firefox, Edge) for best performance. Thank you!