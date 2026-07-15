Oskar Dohrau ist Unternehmensberater mit Technologiehintergrund und spezialisiert auf Organisations- und Führungskräfteentwicklung, digitale Transformation, Change Management sowie Konfliktlösung und Mediation. Er begleitet Unternehmen dabei, komplexe Herausforderungen zu analysieren, tragfähige Zielbilder zu entwickeln und wirksame Veränderungen umzusetzen. Dabei verbindet er wirtschaftliche Ergebnisorientierung mit einem klaren Blick auf Menschen, Zusammenarbeit und organisationale Dynamiken.