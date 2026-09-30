Karty Ciekawości (Skala Współpracy)

• Umożliwienie uczestnikom poznania kilku innych osób (w relacjach indywidualnych) podczas rozmów na temat głównego wątku lub celu wydarzenia.

• ​​Stworzenie pozytywnej atmosfery opartej na docenianiu: większość pytań w ramach ćwiczenia może koncentrować się na pozytywnych doświadczeniach związanych z głównym tematem lub celem spotkania.

• Pobudzenie energii i aktywności umysłowej uczestników, aby pomóc im dobrze nastawić się na realizację głównego celu wydarzenia.