Karty Ciekawości (Skala Współpracy)

Wykorzystanie "Kart Ciekawości" polega na zaproszeniu osób uczestniczących do serii rozmów w parach, koncentrujących się, na przykład, na pozytywnych doświadczeniach związanych z określonym tematem przewodnim (Twojego szkolenia, spotkania). Uczestnicy zmieniają partnerów do rozmowy oraz karty z pytaniami co minutę lub dwie.

Duration: 15m +
Participants: 4 - 90
Difficulty:  Low
Aga LeśnyPersonal
by forPersonal

Additional Info

Jedna talia zawiera 90 kart i wystarczy do pracy z grupą do min. 4, optymalnie do 45, maksymalnie 90 osób.

Goal

• Umożliwienie uczestnikom poznania kilku innych osób (w relacjach indywidualnych) podczas rozmów na temat głównego wątku lub celu wydarzenia.

• ​​Stworzenie pozytywnej atmosfery opartej na docenianiu: większość pytań w ramach ćwiczenia może koncentrować się na pozytywnych doświadczeniach związanych z głównym tematem lub celem spotkania.

• Pobudzenie energii i aktywności umysłowej uczestników, aby pomóc im dobrze nastawić się na realizację głównego celu wydarzenia.

Materials

    Instructions

    • W tym ćwiczeniu będziesz rozmawiać z wieloma osobami – z każdą z osobna – i poznawać swoje wzajemne doświadczenia.

    • ​​Znajdź partnera. Poznaj jego imię.

    • Zadaj jedno z dwóch pytań znajdujących się na Twojej karcie.

    • Odpowiedzcie na swoje pytania w czasie krótszym niż minuta.

    Attachments

    • kartyciekawosci.jpg

    Background

    Karty Ciekawości kupisz w sklepie Skali Współpracy: https://rozwoj.agalesny.com/produkt/karty-ciekawosci/

    Standardowa talia zawiera prostrze i trudniejsze pytania dobre na rozgrzewkę, jako tzw. energetyk. Możesz wybrać zestaw kart najlepiej dopasowany do celu Twojego wydarzenia.

    Możliwe jest zamówienie zestawów kart z pytaniami skupionymi w około konkretnej tematyki np. kick - offu Twojego projektu, współpracy, komunikacji.

    Author

    Aga Leśny
    Aga Leśny
    Learning Experience Design Expert
    Aga is an experiential education trainer who bases work on simulation games and outdoor exercises. She is a promoter of ideas and methods of experiential education in Poland. Based on her academic background, she is working as an expert in transferring scientific theory into management practice as a trainer and also as a training consultant and experience designer.
    linkedin.com/in/agnes-lesny/
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