Karty Ciekawości (Skala Współpracy)
Wykorzystanie "Kart Ciekawości" polega na zaproszeniu osób uczestniczących do serii rozmów w parach, koncentrujących się, na przykład, na pozytywnych doświadczeniach związanych z określonym tematem przewodnim (Twojego szkolenia, spotkania). Uczestnicy zmieniają partnerów do rozmowy oraz karty z pytaniami co minutę lub dwie.
Additional Info
Jedna talia zawiera 90 kart i wystarczy do pracy z grupą do min. 4, optymalnie do 45, maksymalnie 90 osób.
Goal
• Umożliwienie uczestnikom poznania kilku innych osób (w relacjach indywidualnych) podczas rozmów na temat głównego wątku lub celu wydarzenia.
• Stworzenie pozytywnej atmosfery opartej na docenianiu: większość pytań w ramach ćwiczenia może koncentrować się na pozytywnych doświadczeniach związanych z głównym tematem lub celem spotkania.
• Pobudzenie energii i aktywności umysłowej uczestników, aby pomóc im dobrze nastawić się na realizację głównego celu wydarzenia.
Materials
Instructions
• W tym ćwiczeniu będziesz rozmawiać z wieloma osobami – z każdą z osobna – i poznawać swoje wzajemne doświadczenia.
• Znajdź partnera. Poznaj jego imię.
• Zadaj jedno z dwóch pytań znajdujących się na Twojej karcie.
• Odpowiedzcie na swoje pytania w czasie krótszym niż minuta.
Attachments
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Background
Karty Ciekawości kupisz w sklepie Skali Współpracy: https://rozwoj.agalesny.com/produkt/karty-ciekawosci/
Standardowa talia zawiera prostrze i trudniejsze pytania dobre na rozgrzewkę, jako tzw. energetyk. Możesz wybrać zestaw kart najlepiej dopasowany do celu Twojego wydarzenia.
Możliwe jest zamówienie zestawów kart z pytaniami skupionymi w około konkretnej tematyki np. kick - offu Twojego projektu, współpracy, komunikacji.