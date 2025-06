Empathy Walk – nach Otto Scharmer / Theory U

Der Empathy Walk stammt aus dem Umfeld von Otto Scharmer und seinem Ansatz der Theory U am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Er ist Teil der Co-Sensing-Phase in Theory U, also der Phase, in der Teams und Gruppen gemeinsam tief in ein System „hineinspüren“ und durch echtes Zuhören Zugang zu neuen Einsichten gewinnen.

