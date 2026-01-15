Isabel Kresse

Meine Vision ist ein Miteinander, in der jede:r die eigenen Stärken einbringen und entfalten kann. Eine Welt, in der offene Kommunikation und die konstruktive Lösung von Konflikten alltäglich sind. Und eine Realität, in der sowohl die Organisation als auch die Menschen, die sie formen, florieren. Um das möglich zu machen, kreiere ich Räume, in denen Menschen miteinander in Verbindung kommen und wo ein gegenseitiges Verständnis, unabhängig von ihren Unterschieden, gestärkt wird. Mit Expertise für Konfliktklärung und Mediation, Teamentwicklung und Coaching , Soziokratie und meiner vielseitigen Lebenserfahrung, unterstütze ich Menschen und Organisationen dabei, ihr volles Potenzial und nachhaltige Wirkungen für sich und die Organisation zu entfalten.

Meine Vision ist ein Miteinander, in der jede:r die eigenen Stärken einbringen und entfalten kann. Eine Welt, in der offene Kommunikation und die konstruktive Lösung von Konflikten alltäglich sind. Und eine Realität, in der sowohl die Organisation als auch die Menschen, die sie formen, florieren. Um das möglich zu machen, kreiere ich Räume, in denen Menschen miteinander in Verbindung kommen und wo ein gegenseitiges Verständnis, unabhängig von ihren Unterschieden, gestärkt wird. Mit Expertise für Konfliktklärung und Mediation, Teamentwicklung und Coaching , Soziokratie und meiner vielseitigen Lebenserfahrung, unterstütze ich Menschen und Organisationen dabei, ihr volles Potenzial und nachhaltige Wirkungen für sich und die Organisation zu entfalten.