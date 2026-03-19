Florian Oberforcher

Mich begeistert die menschliche Schaffenskraft immer wieder aufs Neue, wo sie ein liebevolles Zusammenleben ermöglicht und alle sein dürfen, was sie sein können. Als leidenschaftlicher Zuhörer teile ich meine Träume mit Menschen, die Gemeinschaft suchen und mitgestalten wollen. Wir begegnen uns in kreativen Räume, um gemeinsam Vorzudenken, Neues zu schaffen und hören nicht auf damit, bis der nächste lustvolle Schritt gelingt.

Mich begeistert die menschliche Schaffenskraft immer wieder aufs Neue, wo sie ein liebevolles Zusammenleben ermöglicht und alle sein dürfen, was sie sein können. Als leidenschaftlicher Zuhörer teile ich meine Träume mit Menschen, die Gemeinschaft suchen und mitgestalten wollen. Wir begegnen uns in kreativen Räume, um gemeinsam Vorzudenken, Neues zu schaffen und hören nicht auf damit, bis der nächste lustvolle Schritt gelingt.