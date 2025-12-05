Catalina Mueller

Educating for Change & Designing for Impact (UI/UX & Sustainability)
Germany

Catalina has over two decades of experience in designing immersive learning experiences, teaching at both undergraduate and graduate levels, collaborating with institutions from Romania, Spain, Latvia, Lithuania and Germany and conducting research related to management topics in international settings. Currently she is an expert trainer & project evaluator @Santander X Explorer and visiting lecturer @Fresenius University of Applied Sciences and Esslingen University of Applied Sciences. Reach out on LinkedIn if you need support with workshops or talk about AI, learning, sustainability or design.

Languages
EnglishGermanRomanianFrench
