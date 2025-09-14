Spalier der unmöglichen Bitten - Die Kunst respektvoll Nein zu sagen.

Die Übung basiert auf den Prinzipien der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg, einem Prozess, der Empathie und ehrlichen Ausdruck in den Vordergrund stellt. Sie zielt darauf ab, Konflikte zu lösen, indem sie die zugrunde liegenden menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund rückt.