De spiegel-oefening

Hoe goed ken jij jezelf en je collega’s echt? Daar gaan we mee aan de slag!

We gaan je een spiegel voorhouden…





Stap 1: Reflecteer in het spiegeltje. Wat zie je? Wie ben je en wat motiveert jou? Hoe is het om jou te zijn?

Stap 2: Beschrijf jezelf in 3 woorden. Schrijf dit op je werkblad.

Stap 3: Maak een duo en beschrijf de ander in 3 woorden. Laat je collega dat zeggen en schrijf het zelf op jouw spiegeltje/ op een briefje. En geef op jouw beurt de 3 woorden die jij bij jouw collega vindt passen en laat het door hem/haarzelf opschrijven.

Stap 4: Vergelijk ze met elkaar. Komen ze overeen? Wat zijn de verschillen en wat zegt jou dit? En welke waarheid neem je aan?