De spiegel-oefening
Goal
Jezelf en elkaar beter leren kennen door te kijken hoe zie jij jezelf en hoe ziet de ander jou?
Materials
Instructions
Hoe goed ken jij jezelf en je collega’s echt? Daar gaan we mee aan de slag!
We gaan je een spiegel voorhouden…
Stap 1: Reflecteer in het spiegeltje. Wat zie je? Wie ben je en wat motiveert jou? Hoe is het om jou te zijn?
Stap 2: Beschrijf jezelf in 3 woorden. Schrijf dit op je werkblad.
Stap 3: Maak een duo en beschrijf de ander in 3 woorden. Laat je collega dat zeggen en schrijf het zelf op jouw spiegeltje/ op een briefje. En geef op jouw beurt de 3 woorden die jij bij jouw collega vindt passen en laat het door hem/haarzelf opschrijven.
Stap 4: Vergelijk ze met elkaar. Komen ze overeen? Wat zijn de verschillen en wat zegt jou dit? En welke waarheid neem je aan?