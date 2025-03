Apprendre à se connaître collectivement : La Boîte de Céréales

Pre-work

You will need a blank box for this exercise (ex : archive box and wrap it in plain paper).

NOTE: If pressed for time you can always get teams to draw their box on a flip chart or card but the visual impact of having a proper team box is better.

Prepare : Felt pens, scissors, catalogues, any creative material



Intro



Expliquer ce que comporte toute boîte de céréales dans un rayon de supermarché : Un nom accrocheur, les ingrédients spécifiques, la valeur nutritionnelle, etc.

"Nous allons utiliser la boîte de céréales pour réfléchir à votre identité d'équipe. "



Imprimer ou dessiner la photo de la boîte de céréales sur flip chart (éventuellement une flipchart avec photo par sous-groupe)



S'assurer que les gens ont bien compris qu'il ne s'agit pas de leur petit-déjeuner, mais bien de leur équipe : ils vont définir ensemble leur identité, leurs valeurs clé et comportements qui représentent leur équipe.

Expliquer que du matériel est mis à disposition afin d'obtenir un produit fini très créatif, qui présentera bien sur un rayon de supermarché

NB : Les valeurs seront utilisées dans la séquence suivante

Partie créative



Donner à l'équipe le temps nécessaire pour produire la boîte de céréales en répondant aux questions posées sur l'image. Puis le temp pour y répondre de manière créative avec le matériel à disposition. (Slides ici ou ci-jointes)

Diviser l'équipe en plusieurs groupes, selon la taille de l'équipe. L'idée est d'arriver à une seule boite pour toute l'équipe.

Deux propositions pour y arriver :

A) chaque sous-groupe réalise une face de la boîte sur une feuille A4 qui sera ensuite collée sur la boîte : 1 fait le devant, 1 fait l'arrière, 2 font chacune un côté.

NOTE : possible d'inviter les sous-groupes à échanger pendant la préparation

Chaque sous-groupe présente ensuite au reste de l'équipe pour les embarquer

B) chaque sous-groupe prépare les éléments d'une boîte entière sur une flipchart (dessiner une boîte en 3D)

Ensuite chaque sous-groupe présente sa boîte, et utiliser le principe du Bingo pour converger (quand la valeur ressort 2 fois ou +, "bingo")

Pour décider du nom de l'équipe : chacun(e) vote pour son top 2, puis vote à main levée entre le top 2 des tops 2 :)

Vous êtes prêts pour la photo !

NOTE : Dans le cas B) pour converger vers une identité commune : mettre en avant ce qui est commun aux sous-groupes, ce qui est différent ; soit en parler sur le coup, soit écrire le point sur le "parking lot" et expliquer que la prochaine séquence permettra d'en reparler.

Des questions pour la revue :

Les valeurs que vous avez choisies sont-elles celles auxquelles vous aspirez ou celles que vous vivez au quotidien

Quel est l'élément qui vous rend le plus fier(e)s sur votre boîte

Quelle est la question qui a créé le plus de débat parce que vous n'étiez pas d'accord ?



Sur quoi est ce que tous les sous-groupes sont d'accord ? Quelles différences ?

En quoi est-ce important pour une équipe d'avoir des valeurs définies, des comportements bien identifiés, une identité claire ?

Y a t il des ingrédients qui manquent sur la boîte ?

Timing :



Travail en sous-groupes (questions + créativité) : 30mns

Présentation des boîtes ou faces de la boîte : 3 mns par sous-groupe (total de 10 min)

Revoir les questions and discuter des points communs et différences : 15 mns