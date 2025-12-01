Moeilijke gesprekken_Harvard_identiteit

LIBRARY ITEM — De Conversatie-Drieslag Reflectie-opdracht rond identiteit, intentie–impact en patronen

Geschikt voor alle doelgroepen: BJZ, handicap, thuiszorg, kinderopvang.

Duration: Any
Participants: Any
Verschaeren Yves
by foryves

Goal

1. Doel van de opdracht

  • Deelnemers laten ervaren hoe identiteit, intenties, impact en patronen elkaar beïnvloeden in moeilijke of vastlopende gesprekken.

  • Reflectie op eigen handelen zonder schuld, maar met inzicht.

  • Het biedt een veilige inleiding op de drie kernmodellen uit Moeilijke Gesprekken.

Type opdracht: reflectief, interactief, visueel, verdiepend.

Materials

    Instructions

    2. Fase 1 — LEGO-bouwopdracht (individueel) Vraag aan deelnemers

    “Bouw een model dat toont wat moeilijke of vastlopende gesprekken bij jou veroorzaken én hoe jij daarin beweegt.”

    Doel:

    • Identiteitslaag activeren (gevoel – zelfbeeld – spanning).

    • Denkruimte openen vóór de theorie.

    • Casusdruk vermijden; veiligheid verhogen.

    3. Fase 2 — Eén deelnemer deelt (plenair) + trainer stelt 3 vragen

    Gebruik telkens drie vaste lensvragen:

    1. Identiteit:
      “Wat in deze situatie raakte iets van wie jij wilt zijn?”

    2. Intentie ↔ Impact:
      “Wat wilde jij bereiken, en hoe werd het ervaren?”

    3. Patronen:
      “Welke beweging herken je bij jezelf of in de interactie?”

    Doel:
    Voorbereiden op de drie kernvisuals zonder al theorie te geven.

    4. Fase 3 — Duo-uitwisseling Kernvraag:

    “Wat herken jij in het model van de ander?”

    Doel:

    • Begrip opbouwen

    • Veiligheid vasthouden

    • Denken verruimen richting interactie (niet enkel gevoel)

    5. Fase 4 — Introductie drie kernbeelden

    De trainer toont (kort) de visuals:

    1. Identiteit als balans (Ideal Self ↔ Feared Self → én-én)

    2. Intentie ↔ Impact (met ruiszone)

    3. 50/50 bijdrage en patronen

    Doel:
    Een gemeenschappelijke taal creëren vóór de analyse.

    6. Fase 5 — Mini-analyse in kleine groepjes (drieslagscan)

    Groepjes werken met één gekozen voorbeeld (casus of bredere ervaring)
    en beantwoorden samen drie kernvragen:

    1. IDENTITEIT — Wat raakte hen, en hoe ervaren zij dat anderen geraakt worden?
      (balans, triggers, zelfbeeld, rolverwachting)

    2. INTENTIE–IMPACT — Wat wilde de werker bereiken, en hoe kwam dat over?
      (bedoeling vs. effect, misinterpretaties, ruis)

    3. PATRONEN — Welk patroon herkennen deelnemers?
      (herhalingen, reacties, bijdragen, escalatie)

    Doel:
    De drie modellen toepassen zonder dat individuele casussen te zwaar worden.

    7. Fase 6 — Korte presentaties per groepje

    Elk groepje brengt 1 zin per laag:

    • Identiteit: “Dit was wat ons raakte.”

    • Intentie–Impact: “Hier zat de mismatch.”

    • Patroon: “Dit is het patroon dat we herkenden.”

    Doel:
    Synthese, vergelijking, leren van elkaar.

    8. Trainerinterventies / veiligheidskaders (voor in de Library)

    • Geen extreme casussen (agressie, trauma, escalatie).

    • Focus op typische interacties, niet klinische.

    • Trainer bewaakt gesprekstoon: reflectie, geen biecht.

    • Bij patronen nooit suggereren dat bijdrage = schuld.

    • Blijf bij professionele identiteit, niet existentiële identiteit.

    Background

    Samenvatting voor de Library

    Naam: Conversatie-Drieslag
    Type: Reflectief – Interactief – Visueel
    Gebruik: Opleidingen Moeilijke Gesprekken / Identiteit / Communicatie
    Elementen:

    • LEGO-opener

    • 3 lensvragen van de trainer

    • Duo-reflectie

    • Introductie drie kernbeelden

    • Kleine-groep-analyse (identiteit – intentie/impact – patronen)

    • Korte presentaties

