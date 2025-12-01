Moeilijke gesprekken_Harvard_identiteit

“Bouw een model dat toont wat moeilijke of vastlopende gesprekken bij jou veroorzaken én hoe jij daarin beweegt.”

Doel:

Identiteitslaag activeren (gevoel – zelfbeeld – spanning).

Denkruimte openen vóór de theorie.

Casusdruk vermijden; veiligheid verhogen.

Gebruik telkens drie vaste lensvragen:

Identiteit:

“Wat in deze situatie raakte iets van wie jij wilt zijn?” Intentie ↔ Impact:

“Wat wilde jij bereiken, en hoe werd het ervaren?” Patronen:

“Welke beweging herken je bij jezelf of in de interactie?”

Doel:

Voorbereiden op de drie kernvisuals zonder al theorie te geven.

“Wat herken jij in het model van de ander?”

Doel:

Begrip opbouwen

Veiligheid vasthouden

Denken verruimen richting interactie (niet enkel gevoel)

De trainer toont (kort) de visuals:

Identiteit als balans (Ideal Self ↔ Feared Self → én-én) Intentie ↔ Impact (met ruiszone) 50/50 bijdrage en patronen

Doel:

Een gemeenschappelijke taal creëren vóór de analyse.

Groepjes werken met één gekozen voorbeeld (casus of bredere ervaring)

en beantwoorden samen drie kernvragen:

IDENTITEIT — Wat raakte hen, en hoe ervaren zij dat anderen geraakt worden?

(balans, triggers, zelfbeeld, rolverwachting) INTENTIE–IMPACT — Wat wilde de werker bereiken, en hoe kwam dat over?

(bedoeling vs. effect, misinterpretaties, ruis) PATRONEN — Welk patroon herkennen deelnemers?

(herhalingen, reacties, bijdragen, escalatie)

Doel:

De drie modellen toepassen zonder dat individuele casussen te zwaar worden.

Elk groepje brengt 1 zin per laag:

Identiteit: “Dit was wat ons raakte.”

Intentie–Impact: “Hier zat de mismatch.”

Patroon: “Dit is het patroon dat we herkenden.”

Doel:

Synthese, vergelijking, leren van elkaar.