Professor Dr. Allwissend

Die Übung ist eine klassische Improvisationsmethode, die stark auf dem Prinzip des "Ja, und" aufbaut. Der Fokus liegt nicht auf dem Erzählen einer perfekten Geschichte, sondern auf dem Akzeptieren und Weiterbauen auf den Beiträgen der anderen, egal wie absurd sie sein mögen. Sie schult die Fähigkeit, in einem Team kreativ auf das Unerwartete zu reagieren, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen.