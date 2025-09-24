The Debate (LDD)

„The Debate“ ist eine strukturierte Methode, bei der ein Thema aus zwei entgegengesetzten Perspektiven (Option A vs. Option B) betrachtet wird. Ziel ist es, die Weisheit beider Seiten zu erkennen, zu lernen, und letztlich eine Entscheidung zu treffen.

Duration: 15m - 60m
Participants: 2 - 16
Difficulty:  Medium
Jacob Noonby 

Goal

  • Entwicklung eines differenzierten Verständnisses für komplexe Entscheidungen.
  • Förderung von Perspektivwechsel und Empathie.
  • Verbesserung der Entscheidungsqualität durch kollektive Intelligenz.
  • Erhöhung der psychologischen Sicherheit durch Einbezug aller Stimmen.

Materials

    Instructions

    1. Collect All Arguments
    • Zuerst Option A: Alle Argumente für Option A sammeln. Wirklich erschöpfen.
    • Dann das Gleiche für Option B.
    • Ziel: Beide Perspektiven vollständig sichtbar machen.
    • Wichtig: Die Gruppen arbeiten gemeinsam daran – es ist keine klassische Debatte mit Gewinner*innen, sondern ein kollektiver Perspektivwechsel. Wenn es formal und informell ranghöhrere Teilnehmer der Debatte gibt, sollten diese immer zuerst das Wort bekommen. So nimmt man den Follower-Effekt mit. es werden ja sowieso beide Seiten erschöpfend gebrainstormed.
    2. Share Learnings
    • Jede*r Teilnehmende spricht mindestens einmal über das, was sie/er gelernt oder erkannt hat.
    • Die Moderation (Facilitator) fasst zentrale Erkenntnisse zusammen.
    • Fokus: Was habe ich durch das Hören beider Seiten gelernt? Was war überraschend? Was hat sich verändert?
    3. Formulate a Decision & Vote
    • Es wird nicht auf Basis der ersten Meinung abgestimmt, sondern auf Grundlage des Gelernten.
    • Danach wird – falls nötig – abgestimmt.
    • An die Minderheit wird die Deep Democracy-Frage gestellt:
      „Was brauchst du, um der Entscheidung zuzustimmen?“
    • Ziel ist es, die Weisheit der Minderheit zu integrieren – nicht einfach nur zu überstimmen.

    Attachments

    • Folie5.JPG
    • Folie3.JPG

    Background

    „The Debate“ basiert auf dem Lewis Deep Democracy-Modell, das die Weisheit der Minderheit betont und alle Stimmen im Entscheidungsprozess berücksichtigt. Die Methode ist besonders hilfreich, wenn Gruppen sich in Diskussionen festfahren oder wenn eine Entscheidung emotional aufgeladen ist.

    0 Ratings 

    No ratings yet.

    0 Comments

    Please Log in or Sign up for a FREE SessionLab account to continue.