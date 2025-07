Reflexion - Beschäftigung mit den persönlichen Stärken (Verhalten und Motivation) und Rolle/Aufgabe

Drag, drop and reuse content. Calculate time automatically. Create a session in minutes (not hours) with SessionLab.

Neurobiologisch betrachtet, handelt unser Gehirn immer nach dem Wunsch der Befriedigung unserer Bedürfnisse – eben um zufrieden zu sein. Zugleich ist es stets bemüht, so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Kurz: Es möchte bei minimalem Einsatz das Maximum an Zufriedenheit erreichen. Ein befriedigendes Arbeitsergebnis gelingt uns demzufolge dann, wenn wir nach den Präferenzen unseres Belohnungssystems und unseres Gehirns arbeiten. Dazu müssen wir uns unserer individuellen Stärken bewusst sein. Arbeiten wir in diesen Stärken, kostet es uns weniger Energie und wir sind effizienter und zufriedener. Erledigen wir jedoch häufiger Aufgaben, die nur wenig im Einklang mit unseren Stärken sind, so benötigen wir enorme Konzentration, verbrauchen viel Energie und werten diese Aufgaben dabei häufig noch zusätzlich ab. Übrigens: Alleine durch die bloße Vorstellung, dass uns eine Aufgabe sehr schwerfallen wird, verbraucht unser Gehirn mehr Energie und verbrennt entsprechend mehr Glukose.

